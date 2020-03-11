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Факти / Україна / Суспільство

У Києві через коронавірус закривають школи, ВНЗ і обмежують масові заходи

У Києві через поширення коронавірусу Covid-2019 на карантин закриють школи, дитячі садки, а також позашкільні та вищі навчальні заклади.

Протиепідемічні заходи та обмеження розпочнуться 12 березня та попередньо діятимуть до кінця місяця.

Також у місті обмежать проведення масових заходів: концертів, конференцій, кіносеансів. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– Друзі! Щоб запобігти можливому розповсюдженню захворювання на коронавірус, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів і обмежень. Хоча в Києві поки не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус, ми вирішили не чекати і убезпечити жителів міста.

Превентивні заходи в Києві вводимо з 12 березня. Попередньо — до кінця березня, — повідомив Кличко.

Читайте: Кабмін ухвалить рішення про заходи в Україні через поширення коронавірусу

11 березня на засіданні Кабінету міністрів може бути оголошений карантин з серйозними обмежувальними заходами.

Нагадаємо, в Чернівцях зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Особи, які контактували з хворим, перебувають під наглядом лікарів-епідеміологів.

Джерело: КМДА

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