У Києві через поширення коронавірусу Covid-2019 на карантин закриють школи, дитячі садки, а також позашкільні та вищі навчальні заклади.
Протиепідемічні заходи та обмеження розпочнуться 12 березня та попередньо діятимуть до кінця місяця.
Також у місті обмежать проведення масових заходів: концертів, конференцій, кіносеансів. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
– Друзі! Щоб запобігти можливому розповсюдженню захворювання на коронавірус, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів і обмежень. Хоча в Києві поки не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус, ми вирішили не чекати і убезпечити жителів міста.
Превентивні заходи в Києві вводимо з 12 березня. Попередньо — до кінця березня, — повідомив Кличко.
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11 березня на засіданні Кабінету міністрів може бути оголошений карантин з серйозними обмежувальними заходами.
Нагадаємо, в Чернівцях зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Особи, які контактували з хворим, перебувають під наглядом лікарів-епідеміологів.