У Києві через поширення коронавірусу Covid-2019 на карантин закриють школи, дитячі садки, а також позашкільні та вищі навчальні заклади.

Протиепідемічні заходи та обмеження розпочнуться 12 березня та попередньо діятимуть до кінця місяця.

Також у місті обмежать проведення масових заходів: концертів, конференцій, кіносеансів. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– Друзі! Щоб запобігти можливому розповсюдженню захворювання на коронавірус, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів і обмежень. Хоча в Києві поки не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус, ми вирішили не чекати і убезпечити жителів міста.

Превентивні заходи в Києві вводимо з 12 березня. Попередньо — до кінця березня, — повідомив Кличко.