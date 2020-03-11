У Раді пропонують 40%-у квоту для жінок у наглядових радах держкомпаній і банків

Гендерну квоту в наглядових рад державних компаній і банків на рівні 40% пропонують закріпити законодавчо.

Відповідний законопроект №3193 у Верховну Раду внесли депутати Слуги народу.

У документі посилаються на практику формування гендерно збалансованих наглядових рад в країнах Євросоюзу.

На час перехідного часу, компаніям, де вже сформовані наглядові ради, дають два роки на виправлення ситуації.

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Автори посилаються на дослідження, в якому йдеться про те, що присутність жінок на керівних посадах сприяє досягненню компанією кращих фінансових результатів.

Кабінет міністрів відкликав проект закону про працю №2708, яким планувалося запровадити нове трудове законодавство.