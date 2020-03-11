PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

У Раді пропонують 40%-у квоту для жінок у наглядових радах держкомпаній і банків

Гендерну квоту в наглядових рад державних компаній і банків на рівні 40% пропонують закріпити законодавчо.

Відповідний законопроект №3193 у Верховну Раду внесли депутати Слуги народу.

У документі посилаються на практику формування гендерно збалансованих наглядових рад в країнах Євросоюзу.

На час перехідного часу, компаніям, де вже сформовані наглядові ради, дають два роки на виправлення ситуації.

Читайте: Люди з інвалідністю матимуть право на першочергове обслуговування – законопроект

Автори посилаються на дослідження, в якому йдеться про те, що присутність жінок на керівних посадах сприяє досягненню компанією кращих фінансових результатів.

Кабінет міністрів відкликав проект закону про працю №2708, яким планувалося запровадити нове трудове законодавство.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка