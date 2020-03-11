У штабі ООС розповіли про відповідь на обстріл автомобіля з військовим

Українські військові не залишили без відповіді обстріл окупаційних військ біля Пісків.

– Завдяки застосуванню сучасних оптико-електронних приладів, які нещодавно надійшли на озброєння українських підрозділів, наші захисники помітили відхід бойового розрахунку ПТРК противника із житлового сектору окупованого населеного пункту. Відхід цього розрахунку російські окупанти прикривали вогнем зі своїх позицій, – ідеться в повідомленні штабу ООС.

Читайте: Ворог на Донбасі застосовує міномети та дрони: 10 обстрілів, є поранений

Підрозділи Об’єднаних сил застосували всі наявні чергові засоби ураження для повного придушення вогневої активності російсько-окупаційних військ та знищення розрахунку ПТРК, який підбив автомобіль з українськими воїнами.

– Розрахунок ПТРК як бойова одиниця перестав існувати – один оператор був убитий, інший важко поранений, – зазначається у зведенні.

У штабі ООС додали, що для вивезення вбитих та поранених окупанти залучили до чотирьох медичних евакуаторів. На цій ділянці противник утратив до трьох убитих та до п’ятьох поранених.

Нагадаємо, 10 березня незаконні збройні формування атакували позиції українських захисників у донецькому напрямку. Противник здійснив обстріл військового вантажного автомобіля, внаслідок чого загинув український захисник.