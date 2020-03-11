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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна на порозі економічної кризи через коронавірус – Шмигаль

Україна стоїть на порозі світової економічної кризи, викликаної поширенням нового коронавірусу, але готова до її наслідків.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами голова Кабінету міністрів, на міцність української економіки грають високі золотовалютні запаси та позитивний діалог із Міжнародним валютним фондом.

Також Шмигаль відзначив запас бюджету, який розрахований на середньому курсі 27 грн/1$.

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– Україна зараз у цю криза входить набагато міцнішою, ніж це було, наприклад, у 2008 році, – запевняє прем’єр.

Нагадаємо, Шмигаль провів переговори з керівниками МВФ та головою місії фонду в Україні Роном ван Роденом.

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