Україна обмежує кількість пунктів в’їзду на кордоні через коронавірус

В Україні обмежать пункти в’їзду та виїзду людей з країни. Відкритими будуть тільки визначені міжнародними правилами пункти пропуску.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції.

Наразі зафіксовано лише один випадок захворювання коронавірусом.

– Жодного нового випадку підтвердження коронавірусу не виявлено, – повідомили у МОЗ.

Усього перевірили уже 43 випадки підозри на підозру інфікування Covіd-19.

– Ми прогнозуємо зростання, але не потрібно паніки. Головне – три/чотири ключових пунктів – мити руки, дистанція, не спілкуватися з людьми з симптомами, самоізоляція в разі поганого самопочуття, – підкреслив він.

Питання постачання антисептиків наразі вирішується і до кінця тижня мають бути усунені усі проблеми, які можуть перешкоджати виробництву антисептиків.

Читайте: Кабмін ухвалить рішення про заходи в Україні через поширення коронавірусу

Нагадаємо, у Києві з 12 березня тимчасово обмежують освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, дитячих садочках, мистецьких та спортивних школах.

Також у місті обмежать проведення масових заходів: концертів, конференцій, кіносеансів.

Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах.