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Факти / Україна / Суспільство

Українці стали більше знати про способи зараження коронавірусом – опитування

Українці оцінили свою обізнаність щодо способів бути інфікованими коронавірусом за 10-бальною шкалою. За даними онлайн-опитування платформи Gradus, з кінця січня вона зросла з 5,7 до 6,7.

Оцінка ймовірності захворіти на Covid-19 теж зросла на початок березня – з 3,4 до 4,2 бала, а страх підхопити інфекцію – з 4,5 до 4,9.

Водночас українці більше переймаються через здоров’я близьких. Страх, що вони захворіють, зріс з 57% до 66%.

21% опитаних стурбовані падінням світової економіки через коронавірус. У січні таких було лише 11%.

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Збільшилася стурбованість закриттям авіасполучення з країнами, де виявили Covid-19. Цей показник зріс втричі – з 4,7% до 13%.

Опитування провела на початку березня онлайн-платформа Gradus. В ньому взяла участь 852 особи. Помилка вибірки складає не більше 3,1%.

Якщо ти хочеш, щоб і твоя думка була врахована, встановлюй мобільний додаток Gradus, бери участь в опитуваннях на суспільно-важливі теми.

 

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Нагадаємо, МАУ призупиняє рейси до 16 країн світу і скасовує частину внутрішніх рейсів через зниження попиту на авіаперельоти, пов’язаного з поширенням коронавірусу.

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