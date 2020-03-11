В Україні розроблять церемонію вшанування пам’яті загиблих воїнів

Міністерству оборони поставлене завдання у найближчий тиждень завершити розробку церемонії вшанування пам’яті кожного загиблого за Україну.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час представлення нового міністра оборони Андрія Тарана.

– Окрему увагу я хочу звернути на вшанування пам’яті наших загиблих бійців. Розробляється церемонія почесного вшанування кожного героя, який віддав своє життя за Батьківщину. Ми дійсно молимо Бога, щоб таких церемоній було якомога менше. Але поки у нас йде війна, і пам’ять кожного, хто загинув заради України, буде відзначена належним чином, – сказав він.

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Зеленський зазначив, що вшанування загиблих військових має проходити в Україні на найвищому рівні.

Нагадаємо, 11 березня Зеленський представив нового міністра оборони Андрія Тарана. Президент зазначив, що для нього найважливішим при виборі міністра було ставлення армії до кандидата.