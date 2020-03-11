В Україні саме зараз вводять карантин та інші обмежувальні заходи, аби не допустити параболічного зростання захворюваності, як це відбулося в Італії та Німеччині.

Такі пояснення надав прем`єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

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– Щодо рівня заходів, щодо питань, чи вчасно, чи не вчасно. Це збалансоване рішення на сьогодні. Ми аналізуємо щодня ситуацію в Європі, в світі. Ми бачимо, як стрімко розвивається ситуація в Італії, в Німеччині, в країнах з розвинутими економіками, в країнах Азії. Не хочемо чекати, коли у нас почнеться параболічне зростання. Ми хочемо максимально захистити українців, – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення, щодо карантину в Україні, який покликанний попередити епідемію коронавірусу. Зокрема, введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні – з 12 березня, виділення 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву. Крім того, уряд наказав до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення.

Також заборонено проводити масові заходи, в яких запланована участь понад 200 людей. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.