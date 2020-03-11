Впровадження стандартів НАТО: Таран назвав мету реформування військової сфери

Новопризначений міністр оборони України Андрій Таран заявив, що метою реформування військової сфери має стати максимальне забезпечення спроможності Збройних силах України взаємодіяти з силами НАТО.
– Нагальною потребою реформування військової сфери є продовження впровадження в Збройних силах України стандартів НАТО, – сказав Таран, виступаючи перед підлеглими в середу.
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Водночас, зазначив міністр, замість амбітної, але недосяжною найближчим часом мети – повної адаптації ЗСУ до стандартів НАТО, у нас повинна бути цілком досяжна мета – максимальне забезпечення можливості ЗСУ взаємодіяти з силами Альянсу.
Нагадаємо, 11 березня Володимир Зеленський представив нового міністра оборони Андрія Тарана.
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