Впровадження стандартів НАТО: Таран назвав мету реформування військової сфери

Новопризначений міністр оборони України Андрій Таран заявив, що метою реформування військової сфери має стати максимальне забезпечення спроможності Збройних силах України взаємодіяти з силами НАТО.

– Нагальною потребою реформування військової сфери є продовження впровадження в Збройних силах України стандартів НАТО, – сказав Таран, виступаючи перед підлеглими в середу.

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Водночас, зазначив міністр, замість амбітної, але недосяжною найближчим часом мети – повної адаптації ЗСУ до стандартів НАТО, у нас повинна бути цілком досяжна мета – максимальне забезпечення можливості ЗСУ взаємодіяти з силами Альянсу.

Нагадаємо, 11 березня Володимир Зеленський представив нового міністра оборони Андрія Тарана.