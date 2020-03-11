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Факти / Україна / Суспільство

Як правильно мити руки і обробляти антисептиком – інструкція ВООЗ

У світі щодня збільшується число інфікованих коронавірусом Covid-19. Станом на 11 березня, зафіксовано понад 119 тис. випадків інфікування.

На планеті більше 110 країн, де виявили смертельний вірус.

Для того, щоб зменшити кількість випадків Covid-19, ВООЗ рекомендує ретельно мити руки і обробляти антисептиком.

Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія

Детальна інструкція від ВООЗ – як правильно мити руки:

  1. Намочіть руки (температура води неважлива);
  2. Видавіть мило і намильте руки;
  3. Потріть долоні одна об одну і вспіньте мило;
  4. Ретельно потріть тильну сторону кожної долоні і між пальцями;
  5. Складіть руки в замок і поводите ними так, щоб потерти пальці;
  6. Потріть великі пальці;
  7. Потріть кінчики пальців об другу долоню.
  8. Ретельно змийте мило.
  9. Витріть руки паперовим рушником, особистим рушником або використовуйте сушилку.
  10. Вимкніть кран рушником.як правильно мити руки

Дуже важливо, щоб руки після процедури були сухими, інакше є великий ризик, що на них осядуть віруси і бактерії.

Для більш ретельної обробки рук рекомендується користуватися спиртовим антисептиком або сантайзером.

Детальна інструкція від ВООЗ – як правильно обробляти руки:

  1. Налийте продукт в руки;
  2. Потріть одну долоню об іншу;
  3. Правою долонею розітріть тильну поверхню лівої кисті, переплітаючи пальці, і навпаки;
  4. Переплетіть пальці, розтираючи долонею долоню;
  5. З’єднайте пальці в замок, тильною стороною зігнутих пальців розтирайте долоню іншої руки;
  6. Охопите великий палець лівої руки правою долонею і потріть його круговим рухом, потім поміняйте руки;
  7. Круговим рухом в напрямку вперед і назад зімкнутими пальцями правої руки потріть ліву долоню; поміняйте руки;
  8. Після того як ваші руки висохли, вони в безпеці.

як правильно обробляти руки антисептиком

До слова, в Києві з 12 березня тимчасово обмежують освітній процес в закладах загального та вищої освіти, дитячих садах, художніх і спортивних школах.

Джерело: ВООЗ

Фото: Unsplash

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