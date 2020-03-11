У світі щодня збільшується число інфікованих коронавірусом Covid-19. Станом на 11 березня, зафіксовано понад 119 тис. випадків інфікування.

На планеті більше 110 країн, де виявили смертельний вірус.

Для того, щоб зменшити кількість випадків Covid-19, ВООЗ рекомендує ретельно мити руки і обробляти антисептиком.

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Детальна інструкція від ВООЗ – як правильно мити руки:

Намочіть руки (температура води неважлива); Видавіть мило і намильте руки; Потріть долоні одна об одну і вспіньте мило; Ретельно потріть тильну сторону кожної долоні і між пальцями; Складіть руки в замок і поводите ними так, щоб потерти пальці; Потріть великі пальці; Потріть кінчики пальців об другу долоню. Ретельно змийте мило. Витріть руки паперовим рушником, особистим рушником або використовуйте сушилку. Вимкніть кран рушником.

Дуже важливо, щоб руки після процедури були сухими, інакше є великий ризик, що на них осядуть віруси і бактерії.

Для більш ретельної обробки рук рекомендується користуватися спиртовим антисептиком або сантайзером.

Детальна інструкція від ВООЗ – як правильно обробляти руки:

Налийте продукт в руки; Потріть одну долоню об іншу; Правою долонею розітріть тильну поверхню лівої кисті, переплітаючи пальці, і навпаки; Переплетіть пальці, розтираючи долонею долоню; З’єднайте пальці в замок, тильною стороною зігнутих пальців розтирайте долоню іншої руки; Охопите великий палець лівої руки правою долонею і потріть його круговим рухом, потім поміняйте руки; Круговим рухом в напрямку вперед і назад зімкнутими пальцями правої руки потріть ліву долоню; поміняйте руки; Після того як ваші руки висохли, вони в безпеці.

До слова, в Києві з 12 березня тимчасово обмежують освітній процес в закладах загального та вищої освіти, дитячих садах, художніх і спортивних школах.

Джерело: ВООЗ