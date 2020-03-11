У світі щодня збільшується число інфікованих коронавірусом Covid-19. Станом на 11 березня, зафіксовано понад 119 тис. випадків інфікування.
На планеті більше 110 країн, де виявили смертельний вірус.
Для того, щоб зменшити кількість випадків Covid-19, ВООЗ рекомендує ретельно мити руки і обробляти антисептиком.
Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія
Детальна інструкція від ВООЗ – як правильно мити руки:
- Намочіть руки (температура води неважлива);
- Видавіть мило і намильте руки;
- Потріть долоні одна об одну і вспіньте мило;
- Ретельно потріть тильну сторону кожної долоні і між пальцями;
- Складіть руки в замок і поводите ними так, щоб потерти пальці;
- Потріть великі пальці;
- Потріть кінчики пальців об другу долоню.
- Ретельно змийте мило.
- Витріть руки паперовим рушником, особистим рушником або використовуйте сушилку.
- Вимкніть кран рушником.
Дуже важливо, щоб руки після процедури були сухими, інакше є великий ризик, що на них осядуть віруси і бактерії.
Для більш ретельної обробки рук рекомендується користуватися спиртовим антисептиком або сантайзером.
Детальна інструкція від ВООЗ – як правильно обробляти руки:
- Налийте продукт в руки;
- Потріть одну долоню об іншу;
- Правою долонею розітріть тильну поверхню лівої кисті, переплітаючи пальці, і навпаки;
- Переплетіть пальці, розтираючи долонею долоню;
- З’єднайте пальці в замок, тильною стороною зігнутих пальців розтирайте долоню іншої руки;
- Охопите великий палець лівої руки правою долонею і потріть його круговим рухом, потім поміняйте руки;
- Круговим рухом в напрямку вперед і назад зімкнутими пальцями правої руки потріть ліву долоню; поміняйте руки;
- Після того як ваші руки висохли, вони в безпеці.
До слова, в Києві з 12 березня тимчасово обмежують освітній процес в закладах загального та вищої освіти, дитячих садах, художніх і спортивних школах.
Джерело: ВООЗ