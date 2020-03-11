Зеленський представив нового міністра оборони Тарана

Президент Володимир Зеленський представив нового міністра оборони Андрія Тарана.

Зеленський зазначив, для нього найважливішим під час вибору міністра було ставлення армії до кандидата.

– Згідно зі стандартами НАТО, міністром оборони повинна бути цивільна людина. Але у нас іде війна, і для мене дуже важливо, аби армія поважала міністра оборони. Це моя відповідальність, – сказав Володимир Зеленський.

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Також президент додав, що основним пріоритетом в роботі нового міністра стане оборонна здатність України.

– Йдеться про гідне забезпечення наших військових сучасним озброєнням, підвищення рівня підготовки та забезпечення соціального захисту людей.

Нагадаємо, Андрій Таран призначений міністром оборони України. Рішення підтримали 285 народних депутатів.