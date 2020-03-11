Зеленський призначив Грищенка головою Сумської ОДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Купрейчик з посади тимчасового виконувача обов’язків голови Сумської обласної державної адміністрації і призначив головою ОДА Романа Грищенка.

Накази про звільнення та призначення з’явилися на сайті президента України.

Нагадаємо, Кабмін затвердив кандидатуру Романа Грищенка на посаду голови Сумської ОДА ще у січні 2020 року.

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Роман Грищенко – український юрист та держслужбовець. Народився 11 січня 1982 року в селі Катеринка Первомайського району Миколаївської області. Навчався у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Після закінчення вишу працював у правоохоронних органах.

У 2017-2018 роках працював військовим прокурором в Київському гарнізоні, а з 2018 року по 2020 рік – військовим прокурором Харківського гарнізону.

Нагадаємо, у Херсонській області низку чиновників звільнили після скандального святкування Міжнародного жіночого дня.

Фото: 0564.ua