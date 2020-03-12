З метою запобігання захворювання на коронавірус серед народних депутатів голова Верховної Ради Дмитро Разумков 12 березня підписав розпорядження, яким обмежив допуск до будівлі парламенту.

– Тимчасово, до 3 квітня 2020 року, обмежити допуск до адміністративних будинків, споруд і службових приміщень Верховної Ради України усіх осіб, крім народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, помічників-консультантів народних депутатів України, які працюють за строковим договором на постійній основі, – йдеться у документі.

На цей період голови комітетів ВР, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій проводитимуть засідання лише в адмінбудівлях Ради.

А науковці, експерти, фахівці-практики тощо, запрошені на ці засідання, братимуть у них участь у режимі відео-конференції.

Також, до 3 квітня призупинено особистий прийом громадян народними депутатами в адмінбудівлях парламенту та скасовано службові відрядження в межах України.

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– Здійснювати на період встановленого в Україні карантину заплановані міжнародні контакти посадових осіб Верховної Ради, Апарату ВР, народних депутатів за допомогою електронних засобів комунікації, – наголошується в розпорядженні.

Водночас дозволяється присутність у Раді за окремою акредитацією журналістів і технічних працівників ЗМІ, проте лише у прес-центрі на третьому поверсі.

Нанадаємо, 11 березня карантин запровадили на всій території України. Уряд ухвалив рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для міністерств, відомств, служб і для поповнення державного резерву.