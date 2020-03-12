На борту літака МАУ, який прибув 12 березня в Бориспіль з Мілана, багато пасажирів можуть бути потенційно інфіковані коронавірусом, повідомив співзасновник незалежної профспілки працівників медичної галузі Антон Гура, який теж прибув цим літаком.

За його словами, більшість з них кашляли і могли прийняти жарознижуючі препарати. Більше половини – іноземці, серед яких багато єгиптян.

– Всі хворі, приймали Терафлю і просили стюардів дати їм ще Терафлю, тому що їм було погано. Вони всі збили собі температуру, – розповів Гура.

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На його думку, весь літак потрібно було відправити на карантин.

– Вони всі кашляли, вони всі йдуть транзитом на Каїр, – додав він.

Гура розповів, що для трьох іноземців викликали швидкі, а всіх інших людей, які знаходилися з ними на борту, відпустили без температурного скринінгу.

– Я розумію, що ми не готові. Один фельдшер і один лікар, який взагалі нічого не розуміє. Я в шоці просто. Вони радяться, комусь дзвонять і не знають, що робити, – підсумував він.

Нагадаємо, 11 березня карантин запровадили на всій території України. Уряд ухвалив рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для міністерств, відомств, служб і для поповнення державного резерву.