Національний банк України на 12 березня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,05 грн за євро, що на 26 копійок більше порівняно з попереднім банківським днем – 28,79 грн за євро.
Офіційний курс долара на 12 березня становить 25,62 грн за $1, що на 31 копійку вище, ніж 11 березня.
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Курс валют в Україні від НБУ на 12.03:
- $1 – 25,62;
- €1 – 29,05;
- 1 польський злотий – 6,73;
- 10 російських рублів – 3,57.
Нагадаємо, різке зростання долара і євро почалося з 10 березня. Напередодні світову економіку сколихнув обвал цін на нафту.
9 березня ціна за барель нафти марки Brent впала на 30% і становила $31,4.
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