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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро продовжують дорожчати: курс валют на 12 березня

Національний банк України на 12 березня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,05 грн за євро, що на 26 копійок більше порівняно з попереднім банківським днем – 28,79 грн за євро.

Офіційний курс долара на 12 березня становить 25,62 грн за $1, що на 31 копійку вище, ніж 11 березня.

Читайте: Курс долара зріс на міжбанку до 27 грн, НБУ витратив $350 млн на стримування

Курс валют в Україні від НБУ на 12.03:

  • $1 – 25,62;
  • €1 – 29,05;
  • 1 польський злотий – 6,73;
  • 10 російських рублів – 3,57.

Нагадаємо, різке зростання долара і євро почалося з 10 березня. Напередодні світову економіку сколихнув обвал цін на нафту.

9 березня ціна за барель нафти марки Brent впала на 30% і становила $31,4.

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