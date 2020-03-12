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Факти / Україна

Кабмін розділив МінТОТ і Мінветеранів

Уряд України скасував створення єдиного Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб і розділив його на два відомства.

Постанова від 11 березня з’явилася на сайті Кабміну.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій перейменували на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Міністром став Олексій Резніков.

Читайте: Біографія Олексія Резнікова – міністра з питань окупованих територій

Також з’явилося Міністерство у справах ветеранів. Його очолив Сергій Бессараб.

Нагадаємо, 4 березня, на позачерговому засіданні Верховної Ради народні депутати проголосували за призначення Дениса Шмигаля прем’єр-міністром України. Подання про призначення до парламенту вніс президент Володимир Зеленський.

Джерело: Урядовий портал

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