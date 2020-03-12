Кабмін розділив МінТОТ і Мінветеранів

Уряд України скасував створення єдиного Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб і розділив його на два відомства.
Постанова від 11 березня з’явилася на сайті Кабміну.
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій перейменували на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Міністром став Олексій Резніков.
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Також з’явилося Міністерство у справах ветеранів. Його очолив Сергій Бессараб.
Нагадаємо, 4 березня, на позачерговому засіданні Верховної Ради народні депутати проголосували за призначення Дениса Шмигаля прем’єр-міністром України. Подання про призначення до парламенту вніс президент Володимир Зеленський.
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