Карантину в Харкові немає – в ситуацію втрутився голова ОДА

Виші, школи та садочки Харківської області йдуть на карантин у той час, як міські навчальні заклади продовжують працювати.

ХОДА 12 березня уже призупинила роботу частини шкіл та садочків регіону, в інших закладах – це питання знаходиться на розгляді.

Усі навчальні заклади, незалежно від форми власності, закриваються на карантин. До 2 квітня навчання не повинно проводитися, – зазначив голова ХОДА Олексій Кучер.

Читайте: У Києві через коронавірус закривають школи, виші та обмежують масові заходи

А мерія Харкова не поспішає з таким рішенням. У зв’язку з цим Кучер звернувся до влади Харкова з рекомендацією запровадити карантин у міських навчальних закладах.

Від керівників департаментів освіти і охорони здоров’я Харківської міської ради я отримав відповідь, що це питання буде переглянуте, оскільки їх рішення приймалося до того, як постанова Кабінету міністрів була оприлюднена, – доповнив Олексій Кучер.

Нагадаємо, в Харкові школи і дитячі садки не закриватимуть на карантин. Геннадій Кернес пояснив таке рішення мерії.

Джерело: Харківська обласна державна адміністрація