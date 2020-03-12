Літак, що привіз потенційно хворих на коронавірус, відправиться в рейс наступного дня

Літак, на якому прилетіли потенційно хворі на коронавірус пасажири з Мілану, наступного дня відправиться у рейс.

Про це розповів директор МАУ Євгеній Дихне в ефіру Право на владу.

За його словами, кожен літак МАУ додатково оброблюється засобами для дезинфекції.

– Згідно з інструкцією, які прописані МОЗ, кожен літак обслуговується додатковими дезінфекційними засобами. Проводиться дезінфекція практично всіх поверхонь літака. Для цього є спеціально закуплені засоби.

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Спеціальна бригада заходить на літак після висадки пасажирів і проводить повну дезінфекцію.

На запитання ведучої, чи здійснюватиме літак рейси найближчим часом, Дихне відповів ствердно.

Нагадаємо, до Києва з Мілана прибув літак з потенційно хворими на коронавірус. Багато з пасажирів кашляли і могли прийняти жарознижуючі препарати.