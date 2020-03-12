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Факти / Україна

МОЗ радить утриматися від подорожей Україною та світом через коронавірус

Українці, які виїжджають за кордон у період поширення коронавірусу, ризикують інфікуватися, або потрапити до району карантинних обмежень.

Про це заявив відповідальний за епідемічний захист в Україні заступник голови МОЗ – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Рекомендую всім за можливості утримуватися зараз від подорожей за межі нашої країни та обмежити пересування на території України, – сказав він.

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До слова, МЗС закликає максимально обережно ставитися до поїздок до Італії, Єгипту, Туреччини, Таїланду, Об’єднаних Арабських Еміратів, Іспанії, Франції, Греції, Китаю, Південної Кореї та Японії.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували список країн, де введено обмеження на перетин кордону через коронавірус.

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