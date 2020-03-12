МЗС дав рекомендації для українців, які планують їхати за кордон

Міністерство закордонних справ України надало рекомендації громадянам, які планують перебувати за кордоном під час пандемії коронавірусу.

Насамперед МЗС наполегливо рекомендує українським громадянам за можливості утриматися від будь-яких поїздок за межі України.

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Тим українцям, які продовжують подорож за кордоном, МЗС рекомендує:

виявляти підвищену увагу та обережність;

дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади;

уникати відвідання уражених вірусом регіонів;

повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої дипломатичної установи України.

Також варто зареєструватися на веб-ресурсі Друг, слідкувати за рекомендаціями подорожуючим на сайті МЗС України та веб-ресурсі Поради подорожуючим від Консульської служби України.

Також необхідно дотримуватися рекомендацій ВООЗ та органів охорони здоров’я України.