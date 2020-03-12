МЗС готове надати допомогу всім українцям за кордоном через коронавірус

Жодна країна Європи не готувалася до такого раптового спалаху коронавірусу, тому ніхто не є повністю готовим до протидії Covid. Українські дипломати та консули інтенсивно працюватимуть за кордоном, аби убезпечити українців від зараження коронавірусом.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу за підсумками засідання оперативного штабу задля реагування на поширення коронавірусу Covid-19 у світі.

МЗС закликає українців утриматися від поїздок у країни, де виявлено спалах коронавірусу. Щодо громадян, які перебувають за кордоном, зокрема в Італії і прострочили свої документи через неможливість повернутися додому отримають консульську підтримку.

– Сьогодні ми мали розмову з пані Анастасією, яка перебуває в Ухані разом із собачкою. Вона поїде в Пекін та пройде усі обстеження, аби звідти приїхати в Україну, – наголосив міністр.

Наразі посольству відопо про 41 українця, які перебувають в місті Ухань, 10 з яких виявили бажання евакуюватися. Якщо хтось іще виявить бажання евакуюватися, той повинен повідомити про це посольство України в Китаї.

За необхідності ви можете звернутися за телефоном гарячої лінії МЗС: +380 44 238 16 57.

Оперативний штаб створили 11 березня задля координації роботи відомства, причетних органів влади України та міжнародних організацій з метою захисту українських громадян за кордоном і надання актуальної інформації щодо поширення коронавірусу у світі.

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В Україні 3 березня зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. На момент виявлення захворювання Україна готова до боротьби з ним.

Станом на 11 березня в Україні не підтверджено 48 підозр на інфікування вірусом Covid-19. Для недопущення поширення вірусу, 12 березня в Україні запроваджено карантин.

Кабмін ухвалив рішення про призупинення авіасполучення між Україною та Італією через коронавірус.