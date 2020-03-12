Пандемія коронавірусу: відповіді на 8 найпоширеніших запитань

Скільки триває одужання?
Згідно з даними ВООЗ, більшість людей з коронавірусом виживають. Однак пацієнти можуть зіткнутися з тривалим одужанням.
– Для одужанння потрібно приблизно шість тижнів. Людям з хронічними захворюваннями знадобляться місяці для відновлення після коронавірусу, – вважає доктор Майкл Раян з ВООЗ.
Ліків від коронавірусу ще немає. Тому сигналами, що людина одужала, є послідовні негативні тести та зникнення симптомів.
Чи можна заразитись коронавірусом від свого домашнього улюбленця?
Ні.
ВООЗ запевняє – ніяких доказів, що домашні тварини є носіями небезпечної інфекції Covid-19, немає.
Як довго коронавірус може перебувати в організмі людини?
Точної відповіді у медиків поки немає: рішення про одужання ухвалюється по-різному у кожному конкретному випадку.
Лікарі завершують ізоляцію хворого на коронавірус лише у разі:
- відсутності підвищеної температури без використання жарознижувальних ліків;
- відсутності решти симптомів, зокрема, кашлю;
- щонайменше двох негативних тестів на виявлення коронавірусу.
Людина, яку відпустили з ізоляції, не є носієм інфекції.
Чому стільки шуму через коронавірус? Звичайний грип вбиває набагато більше людей
Так, це правда.
ВООЗ повідомляє, що грип інфікує 1 млрд людей у світі щороку.
Станом на початок березня в Україні на грип захворіло більше людей, ніж на коронавірус в усьому світі – 217 тис.
Помирає від грипу в Україні в середньому 0,16% хворих.
Смертність серед дорослих пов’язана з ускладненнями, які дає грип: пневмонія, легенево-серцева недостатність. Серед дітей – відсутність вакцинації проти грипу.
Проти коронавірусу ж вакцини немає.
Чи можна заразитись коронавірусом через посилку з Китаю?
Ні.
ВООЗ переконує, що коронавірус не може “подорожувати” через товари, виготовлені у країнах, де є зафіксовані випадки Covid-19.
Дійсно, коронавірус може бути на поверхні від декількох годин до декількох днів. Однак треба враховувати переміщення, температурні зміни та інші умови, що впливають на вірус.
Будь-яку поверхню, яка здається вам брудною, краще очистити за допомогою дезінфікуючих засобів, після чого обов’язково помити руки.
Чи правда, що у дітей більше шансів заразитись?
Не обов’язково.
Згідно з даними ВООЗ, серед загальної кількості інфікованих коронавірусом дітей майже немає.
Медики вважають, що діти можуть заразитися, але захворювання пройде у м’якій формі або ж і зовсім безсимптомно.
Це пов’язано з підвищеною стійкістю імунної системи дітей віком до п’яти років та підлітків.
Однак потенційно інфікована дитина без симптомів може стати джерелом зараження.
Чи може коронавірус зашкодити вагітним жінкам?
Медики недостатньо розуміють природу цього вірусу, тому точної відповіді поки немає.
У ВООЗ повідомляли про передчасні пологи у жінки з позитивним результатом на коронавірус.
Однак не встановлено, що це могло бути спричинене саме інфекцією, а не чимось іншим.
Коли закінчиться пандемія коронавірусу?
Невідомо.
Деякі експерти надіються на зникнення коронавірусу влітку, однак дослідження ВООЗ заперечують такі прогнози.
По-перше, науковцям не відомо, яку активність проявить вірус у різних кліматичних умовах.
По-друге, вірус може зреагувати так само, як і ГРВІ – адаптується та продовжить існувати в теплу пору року.