Пандемія коронавірусу: відповіді на 8 найпоширеніших запитань

Так, це правда.

ВООЗ повідомляє, що грип інфікує 1 млрд людей у світі щороку.

Станом на початок березня в Україні на грип захворіло більше людей, ніж на коронавірус в усьому світі – 217 тис.

Помирає від грипу в Україні в середньому 0,16% хворих.

Смертність серед дорослих пов’язана з ускладненнями, які дає грип: пневмонія, легенево-серцева недостатність. Серед дітей – відсутність вакцинації проти грипу.

Проти коронавірусу ж вакцини немає.