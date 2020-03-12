Профілактику коронавірусу повинні проводити на всіх підприємствах – Держпраці

Роботодавці повинні запроваджувати профілактичні заходи, навіть якщо випадки захворювання на коронавірус Covid-19 не зареєстровані в місті, де вони працюють.

Про це повідомляють у Державній службі України з питань праці.

Згідно з оприлюдненими рекомендаціями, роботодавці повинні переконатися, що робочі місця співробітників чисті, а поверхні регулярно обробляють дезинфікуючим засобом. Також потрібно додати диспенсери з дезінфікуючими засобами у всіх видних місцях (біля робочих місць).

Крім того, роботодавець повинен подбати, щоб ці диспенсери були розміщені навколо робочих місць і регулярно заправлялися.

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У приміщенні на видних місцях повинні бути розміщені плакати, які пропагують миття рук. Також потрібно стежити за тим, щоб у приміщенні було чисте повітря.

Перед поїздками у відрядження роботодавець повинен радити співробітникам отримати загальнонаціональні рекомендації з протидії поширенню Covid-19.

У Держслужбі особливу увагу звертають на те, щоб роботодавці уникали відправлення у відрядження працівників, які можуть піддаватися більшому високому ризику інфікування.

Також у відомстві нагадали, що коронавірус може почати поширюватися в колективах за наявності осіб з температурою 37,3 ºC. Хворим з такою температурою потрібно залишатися вдома і працювати дистанційно.

До слова, в Україні з 12 березня почав діяти карантин, через що вводиться низка обмежувальних заходів. З 12 березня повинні бути закриті 170 з 219 пунктів пропуску на кордоні України.

Однак після впровадження карантину не встановлюються обмеження щодо роботи громадського транспорту у містах, автомобільного та залізничного транспорту.

Джерело: Державна служба України з питань праці