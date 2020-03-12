Тести на коронавірус роблять не тільки в Києві – список міст

МОЗ змінює алгоритм медичної допомоги та тестування на коронавірус у зв’язку зі змінами рекомендацій ВООЗ, а пройти діагностику тепер можна в регіональних лабораторіях.

Тест-системи крім Києва тепер є в Житомирі, Тернополі, Дніпрі, Вінниці, Рівному, Львові та Запоріжжі.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, зараз допрацьовується додаткове виділення коштів для лабораторних центрів МОЗ, на які буде закуплено близько 20 тис. упаковок швидких тестів, 600 упаковок додаткових тест-систем для тестування в лабораторіях.

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Паралельно МОЗ працює з іншими організаціями для збільшення кількості місць, де можна провести дослідження.

Як повідомлялося, Київ отримав першу партію з 1 200 експрес-тестів на коронавірус, до кінця тижня їх має бути 5 тис.