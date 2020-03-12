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Факти / Україна

У Чернівцях ще у двох людей підозрюють коронавірус – обох госпіталізували

У Чернівцях госпіталізували двох людей, які мають ознаки інфекційного захворювання та були у країнах, де зафіксовано випадки Covid-19.

– Із підозрою на коронавірус до обласної клінічної лікарні впродовж дня 12 березня госпіталізовано двох людей. Вони мають ознаки інфекційного захворювання та були у країнах, де виявлено випадки Covid-19, – йдеться у повідомленні.

Протягом доби у Чернівецьку область доставлять тест-систему для діагностики коронавірусу німецького виробництва.

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Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні зафіксовано 3 випадки коронавірусу. Так, двоє хворих перебувають у Чернівецькій області, один – у Житомирській.

Фото: Dreamstime

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