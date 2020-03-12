PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У Харкові на карантин відправили університет Каразіна

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна ввели карантин.

Студенти вишу будуть навчатися дистанційно з 12 березня по 3 квітня 2020 року.

Співробітники університету будуть продовжувати ходити на роботу в штатному режимі.

Читайте: Через карантин у Харкові не будуть закривати школи і дитсадки

Також в університеті на три тижні призупинили проведення масових заходів.

Симптоми коронавірусу Covid-19

Нагадаємо, з 12 березня введено на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

Джерело: сайт ХНУ імені В. Н. Каразіна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка