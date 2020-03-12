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Факти / Україна

У Харкові запровадили карантин у всіх навчальних закладах

У Харкові з 13 березня до 3 квітня у всіх навчальних закладах запроваджується карантин.

Зі свого боку, прокуратура міста розпочала кримінальне провадження через те, що карантин не був запроваджений з 12 березня, як того вимагає постанова Кабміну про запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19.

Справу відкрито за ч. 1 ст. 325 КК України щодо посадових осіб Харківської міської ради. Наразі триває досудове розслідування.

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Нагадаємо, 11 березня мер міста Харків Геннадій Кернес повідомив, що дитячі садки і школи у місті на карантин не закриватимуть. Свою позицію він пояснив двома причинами.

По-перше, він зазначив, що за останні 20 днів у місті спостерігається зниження рівня захворювань на ГРВІ в школах. Ще однією причиною Геннадій Кернес назвав те, що тритижневий карантин є проблематичним для батьків.

Джерело: UA: Харків, Інтерфакс-Україна

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