У Рівному із 13 березня оголосили карантин: школи і дитсадки закривають до квітня

У Рівному до 3 квітня закрили на карантин дитячі садки та школи.

Рішення ухвалила міськрада вранці 12 березня.

Міський голова Володимир Хомко повідомив, що школи закриють на карантин із 13 березня, а дисадки із 16.

Заняття в гуртках дозволені за умови, що такі заходи збиратимуть не більше 200 людей. Церкви рекомендовано дезінфікувати.

Сесії міскради і виконкоми проходитимуть в закритому режимі, пояснив Хомко.

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Адміністраціям ринків міста було наказано дезінфікувати торгові місця. Міським та комунальним службам рекомендовано обслуговувати клієнтів в масках.

Нагадаємо, в Україні із 12 березня введено карантин з метою недопущення розповсюдження коронавірусу.

Вводять низку обмежувальних заходів: на три тижні повинен бути введений карантин у всіх навчальних закладах, а масові заходи за участю 200 і більше осіб повинні бути скасовані.

Джерело: Рівненська міська рада