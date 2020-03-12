У ВООЗ оцінили готовність української медицини до спалаху коронавірусу

Українська медицина готова до спалаху коронавірусу, впевнені у Всесвітній організації охорони здоров`я.

Система охорони здоров’я в Україні працює на рівні з іншими європейськими країнами, каже представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Міністерством охорони здоров’я розроблена система швидкого оповіщення про можливі випадки зараження коронавірусом.

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– В Україні є лікарні, лікарі та медичний персонал. Якщо подивитися, як швидко відбувається обмін інформацією між усіма зацікавленими сторонами, то Україна – не найслабша в розрізі системи охорони здоров’я, – говорить чиновник.

До кінця тижня в Україні працюватиме дві місії ВООЗ. Одна з них вже знайомиться з тим, як роблять аналіз на підтвердження Covid-19 у Центрі громадського здоров’я України.

Ще одна місія поїхала в Чернівці, де зареєстрований підтверджений випадок зараження у чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії.

Раніше Факти ICTV писали, що роботодавці повинні запроваджувати профілактичні заходи, навіть якщо випадки захворювання на коронавірус Covid-19 не зареєстровані в місті, де вони працюють.

Джерело: DW