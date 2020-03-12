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Факти / Україна / Суспільство

У Житомирі розповіли про маршрут і стані хворої на коронавірус

На Житомирщині зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус у 70-річної жінки.

Наразі вона перебуває у стані середньої тяжкості, має двостороннє запалення легень.

Про це розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик.

За його словами, жінці 70 років, вона повернулася 1 березня з Польщі до Львова, а потім до Радомишля на Житомирщині.

Перші симптоми захворювання у неї з’явилися 3 березня. Після проведення ретельного обстеження у жінки підтвердився коронавірус.

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Зараз жінка перебуває в інфекційному відділенні Радомишльської районної лікарні. Всі лікарі, а також рідні, які з нею контактували, ізольовані.

Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні зафіксовано 3 випадки коронавірусу. Так, двоє хворих перебувають у Чернівецькій області, один – у Житомирській.

Джерело: Укрінформ

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