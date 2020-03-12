В Україні зафіксували два нові випадки коронавірусу
В Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції – у жінки пенсійного віку з Житомирської області та у чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Інформацію про лабораторно підтверджені випадки на території країни повідомили в МОЗ України в офіційному Telegram-каналі.
Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, відбувається робота з контактами.
Наразі усього в Україні зафіксовано 3 випадки коронавірусу.
Нагадаємо, 11 березня карантин ввели на всій території України. Уряд ухвалив рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для міністерств, відомств, служб і для поповнення державного резерву.