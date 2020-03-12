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Факти / Україна / Суспільство

В Україні зафіксували два нові випадки коронавірусу

В Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції – у жінки пенсійного віку з Житомирської області та у чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Інформацію про лабораторно підтверджені випадки на території країни повідомили в МОЗ України в офіційному Telegram-каналі.

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Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, відбувається робота з контактами.

Наразі усього в Україні зафіксовано 3 випадки коронавірусу.

Нагадаємо, 11 березня карантин ввели на всій території України. Уряд ухвалив рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для міністерств, відомств, служб і для поповнення державного резерву.

Джерело: МОЗ

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