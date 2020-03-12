В Україну повернулися громадяни, які перехворіли коронавірусом на борту Diamond Princess

В Україну повернулися двоє громадян, які заразилися коронавірусом на лайнері Diamond Princess і пройшли лікування в Японії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу за підсумками засідання оперативного штабу задля реагування на поширення коронавірусу Covid-19 у світі.

Він підкреслив, що перед поверненням чоловік і жінка кілька разів пройшли тест на відсутність коронавірусу. Після повернення додому їх помістили в обсервацію.

– Сьогодні вночі в Україну безпечно повернулися здорові двоє українців, які до цього були на судні, яке перебувало на карантині. Вони кілька разів пройшли контроль на стан здоров’я, – пояснив він.

Нагадаємо, на початку лютого круїзний лайнер Diamond Princess зупинили на карантин поблизу Йокогами. На борту лайнера перебувало понад 3,7 тисячі осіб. Серед них – 25 українців, які є членами екіпажу.

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Згодом у двох українців підтвердили наявність коронавірусу.

19 лютого карантин був знятий, пасажири Diamond Princes почали сходити на берег. Для дозволу на висадку у пасажирів повинен бути зафіксований негативний результат тесту на коронавірус і відсутність симптомів. Майже всі українці, які перебували на кораблі, від евакуації відмовилися.

В Україні 3 березня зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. На момент виявлення захворювання Україна готова до боротьби з ним.

Станом на 11 березня в Україні не підтверджено 48 підозр на інфікування вірусом Covid-19. Для недопущення поширення вірусу, 12 березня в Україні запроваджено карантин.