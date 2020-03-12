Війна на Донбасі не завадить вступу України до НАТО – Пристайко

Війна на Донбасі юридично не стане перешкодою для вступу України в НАТО, заявив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.
– В основоположних документах Альянсу немає положення, яке б забороняло приєднуватися до НАТО країні, в якій триває збройний конфлікт, – сказав він.
Пристайко зазначив, що Україна повинна “вирватися” з конфлікту, так як він ускладнює процес вступу України до НАТО, виснажує країну і затримує її розвиток.
Читайте: Що відомо про Андрія Тарана: біографія міністра оборони України
– Ми неодмінно будемо в НАТО – це лише питання часу, – упевнений віце-прем’єр-міністр.
Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран назвав метою відомства привести ЗСУ до спроможності взаємодіяти з силами НАТО.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==