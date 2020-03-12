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Факти / Україна

Війна на Донбасі не завадить вступу України до НАТО – Пристайко

Війна на Донбасі юридично не стане перешкодою для вступу України в НАТО, заявив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

– В основоположних документах Альянсу немає положення, яке б забороняло приєднуватися до НАТО країні, в якій триває збройний конфлікт, – сказав він.

Пристайко зазначив, що Україна повинна “вирватися” з конфлікту, так як він ускладнює процес вступу України до НАТО, виснажує країну і затримує її розвиток.

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– Ми неодмінно будемо в НАТО – це лише питання часу, – упевнений віце-прем’єр-міністр.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран назвав метою відомства привести ЗСУ до спроможності взаємодіяти з силами НАТО.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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