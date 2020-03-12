Вони хочуть війни: Сивохо відреагував на напад під час презентації

Заступник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявив, що люди, які напали на нього під час презентації Національної платформи примирення та єдності, не хочуть миру, бо війна це бізнес.
– Деяким мир не потрібен. Вони хочуть війни. Тому що, війна – це бізнес і великі гроші. Вони зірвали презентацію, але не зупинять наш рух до миру. Ми продовжуємо нашу роботу та наш діалог, – заявив Сергій Сивохо.
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Також він подякував тим, хто прийшов на презентацію.
Нагадаємо, сутички між Сергієм Сивохо та бійцями АТО почалися, після того, як радник секретаря РНБО заявив, що війна на Донбасі – це внутрішній і багатошаровий конфлікт.
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