ВООЗ віднесла Україну до другого сценарію поширення коронавірусу – Ляшко

ВООЗ виділяє чотири сценарії поширення коронавірусу в світі, Україну віднесли до сценарію №2.

Про це заявив відповідальний за епідемічний захист в Україні заступник голови МОЗ – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Перший сценарій – коли не виявлено жодного випадку інфікування на коронавірус. Другий сценарій – коли є поодинокі завізні випадки. Третій сценарій – коли є локальні кластери, можна відслідкувати передачу вірусу в межах однієї адміністративної одиниці. Четвертий сценарій – коли відбувається масове поширення, – сказав він.

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Ляшко додав, що Україна потенційно готується до переходу в іншу стадію, але працює проти поширення вірусу превентивно.

Як відомо, станом на 12 березня в Україні інфіковано на коронавірус тільки одну людину. Для недопущення поширення вірусу, 12 березня в Україні запроваджено карантин.