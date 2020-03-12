PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

ВООЗ віднесла Україну до другого сценарію поширення коронавірусу – Ляшко

ВООЗ виділяє чотири сценарії поширення коронавірусу в світі, Україну віднесли до сценарію №2.

Про це заявив відповідальний за епідемічний захист в Україні заступник голови МОЗ – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Перший сценарій – коли не виявлено жодного випадку інфікування на коронавірус. Другий сценарій – коли є поодинокі завізні випадки. Третій сценарій – коли є локальні кластери, можна відслідкувати передачу вірусу в межах однієї адміністративної одиниці. Четвертий сценарій – коли відбувається масове поширення, – сказав він.

Читайте: Які країни ввели обмеження чи заборону на в’їзд через коронавірус (СПИСОК)

Ляшко додав, що Україна потенційно готується до переходу в іншу стадію, але працює проти поширення вірусу превентивно.

Симптомы коронавируса Covid-19

Як відомо, станом на 12 березня в Україні інфіковано на коронавірус тільки одну людину. Для недопущення поширення вірусу, 12 березня в Україні запроваджено карантин.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка