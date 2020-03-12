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Факти / Україна

Вишневе та Буча: Uber Shuttle вперше виїде за межі Києва

Цього тижня Uber Shuttle відкриває маршрути з Вишневого і Бучі до Києва, орієнтовані на тих, хто добирається до української столиці, не маючи особистого автомобіля.

Перший маршрут з Вишневого до метро Житомирська та назад; другий – від Бучі до метро Академмістечко і назад. Ці два маршрути будуть доступні з 7.00 до 21.00 в робочі дні.

Вишневе-Житомирська-Вишневе

Uber Shuttle Київ-Буча, Київ-Вишневе - маршрути та ціни

Буча-Академмістечко-Буча

убер шатл буча

Читайте: Uber Shuttle запустив маршрут на Південну Борщагівку Uber Shuttle запустив маршрут з Троєщини – список зупинок і ціни Uber Shuttle запустив маршрут з Оболоні - зупинки і ціни

Кожна поїздка на Uber Shuttle матиме фіксовану вартість залежно від кілометражу: орієнтовно 25 грн з Вишневого до метро Житомирської і 30 грн на маршруті з Бучі до метро Академмістечко.

Нагадаємо, компанія Uber запустила проект Uber Shuttle в Києві з 14 травня.

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