Uber Shuttle Київ-Буча, Київ-Вишневе - маршрути та ціни

Цього тижня Uber Shuttle відкриває маршрути з Вишневого і Бучі до Києва, орієнтовані на тих, хто добирається до української столиці, не маючи особистого автомобіля.
Перший маршрут з Вишневого до метро Житомирська та назад; другий – від Бучі до метро Академмістечко і назад. Ці два маршрути будуть доступні з 7.00 до 21.00 в робочі дні.
Вишневе-Житомирська-Вишневе
Буча-Академмістечко-Буча
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Кожна поїздка на Uber Shuttle матиме фіксовану вартість залежно від кілометражу: орієнтовно 25 грн з Вишневого до метро Житомирської і 30 грн на маршруті з Бучі до метро Академмістечко.
Нагадаємо, компанія Uber запустила проект Uber Shuttle в Києві з 14 травня.
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