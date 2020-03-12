Вже невдовзі в Україні має запрацювати ринок газу для побутових споживачів. Дотепер ринкові умови в галузі діяли лише для комерційних споживачів – промисловості та решти бізнесу. Але з травня до них приєднається й населення.

Споживачі зможуть вільно обирати, у кого їм купувати паливо. Адже облгази перестануть бути монополістами на ринку. Це стимулюватиме конкуренцію, а отже – вигідніші ціни та кращий сервіс. Тобто вартість газу нарешті визначатимуть не чиновники, а ринкові механізми.