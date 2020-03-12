Хто сьогодні визначає ціну газу для українців?
Поки що ціну на газ для населення встановлює Кабінет міністрів. Уряд також призначає компанії, які видобуватимуть, закуповуватимуть та постачатимуть газ населенню або теплокомуненерго для виробництва тепла для громадян.
Зазвичай Кабмін встановлював ціну газу одразу на весь опалювальний період. Але останні роки ціна газу змінювалась непрогнозовано, оскільки уряд встановлював нову ціну щомісяця або навіть кілька разів на місяць.
Що таке вільний ринок газу?
Вільний ринок газу означає перехід від державного регулювання цін до конкуренції продавців за споживача.
Ринок передбачає вибір найкращих умов і додаткових послуг.
Наприклад, можна буде замовляти газ, електроенергію і інтернет в однієї компанії замість трьох різних. Або зафіксувати ціну одразу на весь рік і не турбуватись, що газ неочікувано подорожчає.
Чим ринок вигідніший за державне регулювання?
Вартість газу для населення визначатимуть баланс попиту та пропозиції, тенденції на українському та світовому ринку газу.
Аналогічні принципи вже діють для промислових споживачів: конкуренція постачальників здешевила газ.
Жоден продавець не може монопольно встановлювати високу ціну, натомість покупець отримує найвигіднішу пропозицію.
Постачальники газу мотивовані запропонувати людям конкурентну ціну, акції, бонуси, покращення сервісу, щоб втримати клієнта.
Хто зможе продавати газ українцям?
В Україні більше 600 компаній отримали ліцензії постачальників газу. Пакети послуг “електроенергія+газ” можуть пропонувати місцеві обленерго. Розширити бізнес не проти і трейдери, які вже обслуговують бізнес.
Про своє бажання боротися за кінцевого споживача також заявив державний НАК Нафтогаз України. Його дочірня структура Газопостачальна компанія Нафтогаз України вже продає газ для населення в Кропивницькому та Кіровоградській області, а також постачає газ та електроенергію середньому та малому бізнесу по всій Україні.
– Ми серйозно готуємося до конкурентної боротьби за клієнта. Нехай на цьому ринку ми будемо новачками і маємо багато чому навчитися, але прагнемо стати найкращими, – заявив голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.
Чи потрібно вести окрему трубу для нового постачальника газу
Прокладати окрему газову трубу не треба, адже ще у 2015 році від операторів газорозподільчих мереж (облгазів) відокремили постачальників газу (газзбутів).
Облгаз — це природна монополія, яка обслуговує газові мережі. Тому його не можна замінити без прокладання нових мереж.
Але обрати, хто саме постачатиме газ цими трубами і за якою ціною, — цілком можливо.
Коли можна буде змінити постачальника?
1 травня 2020 року в Україні мають скасувати режим держрегулювання цін і постанову про покладання спеціальних обов’язків із постачання газу. Це стане початком роздрібного ринку газу для населення.
Хоча законодавство ще з 2015 року формально дозволяє змінювати постачальника, державне регулювання ціни газу для населення та зв’язки газзбутів із облгазами блокують доступ нових постачальників газу на ринок населення.
Очікується, що до травня також спростять механізм зміни постачальника для населення. І побутові споживачі більше не будуть заручниками вигаданих “погодних коефіцієнтів” чи міфічних боргів.
Наскільки Україна готова до повноцінної роботи ринку?
Для повноцінної роботи ринку поки не вистачає відпрацьованого механізму переходу від одного постачальника до іншого.
На заміну газзбуту на іншу компанію-продавця газу потрібно витратити більше трьох місяців – набагато більше ніж в європейських країнах.
– Процедура занадто зарегульована і складна, що дає неринкові переваги облгазам і їхнім дочірнім компаніям – газзбутам. Але ми очікуємо, що з 1 травня всі перепони для вільного ринку газу для населення будуть зняті, – каже Андрій Коболєв.
Тож НКРЕКП ще має спростити перехід від одного постачальника до іншого. Це має відбуватися без паперової тяганини, в ідеалі – взагалі онлайн, переконані фахівці.
– Щоб на ринку з’явилися нові гравці, крім скасування регулювання цін, потрібно забезпечити зручну та швидку зміну постачальника, – наголошує голова Федерації роботодавців нафтогазової галузі Віталій Щербенко. – Наприклад, аби споживач міг подати лише звернення. А далі всю комунікацію з облгазом і старим постачальником здійснював би новий постачальник, а не споживач.
Крім того, перешкодою для зміни компанії не повинні бути й наявні борги за газ. Тому що через сумнівні нарахування температурних коефіцієнтів газзбути, попри рекомендації НКРЕКП, виставляють людям чималі борги, які споживачі не визнають і відмовляються платити. Так люди стають “прив’язаними” до старого монопольного постачальника.
Також для споживачів потрібно створити інформаційну систему, де можна було б вибрати нового постачальника – порівняти всі наявні пропозиції компаній.
Як європейці змінюють постачальника газу?
В Європі постачальники газу – не монополісти, а прості сервісні компанії, на кшталт телевізійних чи інтернет-провайдерів. Зміна постачальника не вимагає від споживача подолання бюрократичних перепон.
Достатньо заповнити онлайн-форму для реєстрації акаунта на веб-сайті постачальника, надати персональний EIC-код, свою адресу об’єкта та середній обсяг споживання газу. Зміна постачальника займає від кількох днів до тижнів.
Олексій Савіцький