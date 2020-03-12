Зберігаймо спокій та об’єднуємось: поради Супрун під час пандемії коронавірусу

Уляна Супрун розповіла, як зберігати спокій під час пандемії коронавірусу.

– Зараз, як ніколи, необхідна координація дій відповідальних громадян, щоби протидіяти поширенню коронавірусу, – написала колишня очільниця МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

Супрун радить скласти для себе інструкцію, як діяти в умовах коронавірусу в країні.

Подумайте, кого варто включити до вашого плану дій

Згадайте людей, з якими ви щодня перетинаєтеся біля будинку, на дитячих майданчиках тощо.

З ними варто тримати контакт та проговорити план дій на випадок, якщо серед вас станеться спалах хвороби.

Будьте доступні онлайн

Подбайте про зв’язок зі своїм найближчим оточенням – членами родини та близькими друзями. Всі мають бути на зв’язку та одразу повідомляти, якщо відчувають негаразди зі здоров’ям.

Визначте, хто з вашого оточення є в групі ризику

У групі ризику є ті люди, в кого хвороба проходить з тяжкими симптомами та ризик смертності в них вище.

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Створіть список контактів організацій, які допоможуть при надзвичайних ситуаціях

Спільно з громадою визначте найближчі організації, до яких можна звернутися, якщо знадобиться доступ до додаткової інформації, медичних послуг, ресурсів та інших служб підтримки.

Подбайте про домашню аптечку

Переконайтеся, що у вас є принаймні 30-денний запас ліків, що відпускаються за рецептом. Під рукою також варто мати знеболювальні, засоби для лікування розладів шлунку, антигістамінні препарати.