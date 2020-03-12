Зберігаймо спокій та об’єднуємось: поради Супрун під час пандемії коронавірусу

Уляна Супрун розповіла, як зберігати спокій під час пандемії коронавірусу.
– Зараз, як ніколи, необхідна координація дій відповідальних громадян, щоби протидіяти поширенню коронавірусу, – написала колишня очільниця МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
Супрун радить скласти для себе інструкцію, як діяти в умовах коронавірусу в країні.
Подумайте, кого варто включити до вашого плану дій
Згадайте людей, з якими ви щодня перетинаєтеся біля будинку, на дитячих майданчиках тощо.
З ними варто тримати контакт та проговорити план дій на випадок, якщо серед вас станеться спалах хвороби.
Будьте доступні онлайн
Подбайте про зв’язок зі своїм найближчим оточенням – членами родини та близькими друзями. Всі мають бути на зв’язку та одразу повідомляти, якщо відчувають негаразди зі здоров’ям.
Визначте, хто з вашого оточення є в групі ризику
У групі ризику є ті люди, в кого хвороба проходить з тяжкими симптомами та ризик смертності в них вище.
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Створіть список контактів організацій, які допоможуть при надзвичайних ситуаціях
Спільно з громадою визначте найближчі організації, до яких можна звернутися, якщо знадобиться доступ до додаткової інформації, медичних послуг, ресурсів та інших служб підтримки.
Подбайте про домашню аптечку
Переконайтеся, що у вас є принаймні 30-денний запас ліків, що відпускаються за рецептом. Під рукою також варто мати знеболювальні, засоби для лікування розладів шлунку, антигістамінні препарати.
Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні зафіксовано 3 випадки коронавірусу. Так, двоє хворих перебувають у Чернівецькій області, один – у Житомирській.