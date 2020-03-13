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Факти / Україна / Суспільство

Через коронавірус у Радомишлі ввели надзвичайну ситуацію

У Радомишлі Житомирської області, де зафіксований випадок зараження коронавірусом, ввели надзвичайну ситуацію.

У місті закривають ринки та призупиняють рух транспорту.

Ухвалено введення надзвичайної ситуації у місті, яка передбачає контроль пропуску на вхід і вихід людей з міста. Захворювання локалізоване. Усі люди, які перебували у контакті (з хворою – Ред.), ідентифіковані і перебувають під наглядом, – сказав голова Радомишльської ОДА Віктор Пулковський.

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За словами Пулковського, в Радомишлі на двох постах у напрямку руху до магістралі Київ – Чоп і Малина стоятимуть поліцейські і будуть перевіряти людей на наявність температури.

Нагадаємо, на Житомирщині зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус у 70-річної жінки. Наразі вона перебуває у стані середньої тяжкості, має двостороннє запалення легень.

Джерело: 112 Україна

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