Дохідність євробондів України підскочила до 8-11%

“Чорний четвер” на світових ринках привів до обвалу вартості ВВП – варантів і підняття ціни на єврооблігації України.

Станом на 13 березня, ВВП-варанти коштували близько 66,1% номіналу, хоча минулий тиждень вони завершували на позначці 90%,

Єврооблігації з погашенням в 2020 році тепер котируються за ставкою близько 8% річних, у 2021 році – 8,5%, 2022-му – 9,5%, в 2023-му – 9,75%, 2024-му – 10,2 % річних.

Прибутковість паперів з погашенням в 2025 році досягла 11%, в 2026-2027 роках – 10,1-10,2%, а самих “довгих” з погашенням в 2032 році – майже 10%.

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Єврооблігації в євро, які були випущені в січні на 10 років під 4,375% річних і котирувалися в середині лютого по 101% номіналу і по 90% 6 березня, опускалися в ціні до 70,6% від номіналу.

Нагадаємо, із 13 березня 2020 року Національний банк України ухвалив рішення знизити облікову ставку до 10% річних. У регулятора очікують, що до кінця року облікова ставка знизиться до рекордних 7%.