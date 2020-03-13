Інфікована коронавірусом жителька Радомишля перебуває у важкому стані

Стан пацієнтки, яку госпіталізували у Житомирській області через інфікування коронавірусною інфекцією погіршився та оцінюється як тяжкий

Про це повідомили на засіданні Житомирської обласної державної адміністрації.

За даними чиновників, станом на ранок 13 березня хвора коронавірусом жінка з Радомишля перебуває в тяжкому стані. Пацієнтку під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

– Вже сьогодні вранці жінку під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів, вона – у тяжкому стані, – заявили в ОДА.

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Зазначається, що жінка запізно звернулася за допомогою до лікарів. Наразі її не планують перевозити до Житомира, лікування проходитиме у Радомишлі.

Нагадаємо, станом на 13 березня в Україні зафіксовано 3 випадки коронавірусу. Так, двоє хворих перебувають у Чернівецькій області, один – у Житомирській.