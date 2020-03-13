Уряд тимчасово призупинив роботу низку пунктів пропуску через кордон та пішохідного сполучення.

Рішення з доопрацюванням уряд ухвалив на виїзному засіданні Кабміну.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, перелік пунктів пропуску, роботу яких пропонується призупинити, опублікують після узгодження з РНБО.

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В Україну зможуть повернутися громадяни країни та особи з посвідченням про тимчасове проживання.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні з 12 березня, щоб запобігти поширенню коронавірусу.