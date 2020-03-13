Коронавірус у Радомишлі: інфікована їздила до Львова і була в церкві

У Житомирські області 71-річна жінка, у якої виявили коронавірус, нещодавно повернулася з Польщі, а також була в гостях у Львові і відвідала 8 березня церкву.

Про це повідомив під час термінового брифінгу в Житомирській облдержадміністрації голова ОДА Віталій Бунечко.

За повідомленням Державної прикордонної служби України, жінка повернулася з Польщі, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль.

Зараз 71-річна пенсіонерка терміново госпіталізована й ізольована. Вона знаходиться у важкому стані. За інформацією місцевих ЗМІ, її підключили до апарату штучного дихання.

– Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення – запалення легенів. Проводиться необхідне симптоматичне лікування, – заявив начальник управління охорони здоров’я ОДА Микола Суслик.

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Також директор державної установи Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України Зіновій Парамонов зазначив, що епідеміологів найбільше турбує те, що хвора жінка відвідала церкву.

– 8 березня ця жінка відвідала церкву. Ви усі знаєте, як люди похилого віку йдуть до церкви, йдуть до образу, а потім до нього підходять всі присутні. Це нас хвилює, – заявив він.

Парамонов повідомив, що зараз іде робота зі священиками, щоб виявити людей, які того дня знаходилися у храмі. Щоправда він не уточнив, у якому саме місті інфікована жінка ходила до церкви.

Нагадаємо, станом на 13 березня в Україні зафіксовано 3 випадки коронавірусу. Так, двоє хворих перебувають у Чернівецькій області, один – у Житомирській.