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Факти / Україна

На Львівщині госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус

У Львів з підозрою на коронавірус Сovid-19 був госпіталізований житель області, який раніше повернувся з Італії.

Після обіду 12 березня до сімейного лікаря в місті Кам’янка-Бузька звернувся пацієнт з симптомами гострого респіраторного захворювання. Під час обстеження встановили, що він повернувся з Італії.

З огляду на надзвичайну епідеміологічну ситуацію хворий був госпіталізований спеціалізованим медичним транспортом до Львова для обстеження і встановлення діагнозу.

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Міськрада Кам’янки-Бузької ввела карантин на міському ринку та сусідніх селищах Добротвір і Новий Яричів.

Як писали раніше Факти ICTV, станом на 12 березня в Україні зафіксовано три випадки коронавірусу. Двоє хворих перебувають у Чернівецькій області, один – у Житомирській.

Джерело: Камянка-Буська міськрада

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