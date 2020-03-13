Наукпоп, технології та розваги: що люблять дивитися українці на популярних YouTube-каналах

Кількість каналів-мільйонників на YouTube стрімко зростає. “Армія” відеоблогерів ледь не щодня поповнюється новими обличчями, тому українські глядачі досить вибагливо ставляться до виробників мультимедійного контенту. Вони готові сприймати лише якісні та цікаві відеоролики. Яка тематика Youtube-каналів найбільше подобається глядачам з України?

YouTube-канали про сучасні технології та гаджети

Про сучасні технології глядачі дізнаються з Youtube-каналів популярних омні-рітейлерів, техноблогерів або топових видань.

Великий внесок в розвиток українського Youtube роблять автори каналу Keddr.com. Вони займаються своєрідною просвітницькою діяльністю і знайомлять з розробками популярної користувацької електроніки.

Українці також зацікавлені контентом, який створює Youtube-канал MOYO, адже на цьому Youtube-каналі можна знайти купу корисних порад та цікавих оглядів:

• смартфонів та навіть кнопкових телефонів;

• розумних гаджетів на кшталт годинників, вагів чи фітнес-трекерів;

• аксесуарів для популярної техніки та багато іншого.

Наука та навколишній світ

На YouTube можна знайти канали, автори яких говорять на складні теми зрозумілою мовою. Різноманітні інтерв’ю, подкасти, анімаційні відеоролики – те, що треба для комфортного знайомства з навколишнім світом та актуальними досягненнями науки.

У підписках українців найчастіше трапляються канали Утопія, Топлес, Научпок, Космос просто.

Смішний контент

Наразі на українському Youtube немає конкурентів у популярного каналу Чоткий паца. І все – завдяки тому, що автори Паци роблять усе можливе, щоб привернути увагу глядачів неймовірно смішним та якісним контентом.

У пародіях, які доступні для перегляду на каналі, можна побачити знайомі обличчя справжніх зірок. Одного разу в відео для Чоткого паци знімався навіть Володимир Зеленський.

Також вітчизняні глядачі обожнюють сміятися над вайнами, які створює і публікує в себе в Instagram та YouTube Настя Гонцул. Позитивно вони сприймають творчість Антона Мурафи, Руслана Кузнєцова та Олександра Педана.

Контент про стосунки, сім’ю, кохання

Звичайно, романтичні відеоролики та замальовки про побут також не залишаються поза увагою українців.

Так, інтернет-користувачі з задоволенням дивляться контент Альони Венум, оскільки дівчині вдається поєднувати тематику кохання з влучними жартами і не тільки. Щоб насолодитися красивою і романтичною картинкою та сімейним форматом, люди підписуються на україномовний канал Ігора Пустовіта. Тандем Іллі та Руслана Кузнєцових також викликає схвальну реакцію аудиторії.

Отже, саме на науковий, розважальний, сімейний та техноконтент витрачають найбільше часу українці, які мають доступ до Youtube.