Пандемія коронавірусу: Скалецька розповіла, що потрібно знати про новий Covid-19

Колишня очільниця МОЗ Зоряна Скалецька щодня інформуватиме населення щодо ситуації навколо коронавірусу.

Відео виходитимуть в ефірі Вінка-новини.

– Я тут аби пояснити, що відбувається в Україні та у світі у зв’язку з поширенням коронавірусу. Протягом наступних днів я використаю всі свої знання й досвід для того, щоб допомагати вам дістати найактуальнішу інформацію та найважливіше – відповіді на питання, які у вас виникають. Найстрашніший вірус у світі – паніка. А знання – найкраще щеплення від маніпуляцій, – зазначає Скалецька.

Про що говорили у першому випуску

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про пандемію коронавірусу. Що це означає?

– Світ має справу з новою хворобою. Люди не мають до неї імунітету. Коронавірус охопив уже весь світ. Найкращі епідеміологи наразі не можуть передбачити, як новий коронавірус поводитиметься далі, – розповіа екс-очільниця МОЗ.

Пандемія означає, що світу та всім країнам варто бути готовими до ще більшого поширення.

Оголошення пандемії доволі нетиповий випадок. Востаннє це було 2009 року. Тоді за перший рік пошесті свинячий грип H1N1 забрав життя щонайменше ста тисяч людей.

Саме тому Кабінет Міністрів України ухвалив рішення запровадити тритижневий карантин.

– Це означає, що тимчасово припиняють роботу заклади освіти та скасовують масові заходи, в яких беруть участь понад 200 осіб. Разом із тим, треба розуміти, що уряд України діє на випередження, – відзначає Скалецька.

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Карантин ввели на підставі не внутрішніх чинників, а зовнішніх. Зважаючи на кількість інфікованих у світі, ми мусимо зменшити кількість можливих контактів, а їх найбільше у великих скупченнях людей.

Це легка форма карантину, яка не передбачає зачинення підприємств.

Карантин – це превентивний захід – на випередження. Аби не повторити італійського сценарію.

– 25 лютого, коли я ще була міністром, моя команда додала коронавірус до переліку особливо небезпечних хвороб. Особи, які мають показання до лікування, ухилятимуться від нього, будуть примусово ушпиталені. У разі свідомого наражання іншої особи на небезпеку зараження новим коронавірусом – можливе настання відповідальності, аж до кримінальної.

Тож, мийте руки, зберігайте спокій і будьте мені здорові!

Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні зафіксовано 3 випадки коронавірусу. Так, двоє хворих перебувають у Чернівецькій області, один – у Житомирській.