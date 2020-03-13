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Факти / Україна

РНБО обговорить закриття кордонів та авіасполучення з низкою країн – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час засідання Ради національної безпеки і оборони обговорять закриття кордонів і авіасполучення з низкою країн.

– Буде обговорений і впроваджений план заходів з боку держави. Ми обговоримо питання закриття кордонів і  авіасполучення з низкою країн, – сказав глава держави.

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Крім того, під час свого виступу Володимир Зеленський повідомив про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Він зазначив, що тепер отримання послуг буде прозорим і зручним.

До слова, 13 березня Кабінет міністрів проводить виїзне засідання у бізнес-центрі Unit.city в Києві.

Перед засіданням на вході у приміщення для всіх присутніх провели температурний скринінг і обробили руки і сумки антисептиком.

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