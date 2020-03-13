У Кабінеті міністрів України розповіли про обмеження руху через пункти пропуску на кордоні з Словаччиною та Румунією.

З 13 березня на в’їзд до Словаччини через пункти пропуску зможуть пройти лише особи, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання. На виїзд з країни – без обмежень.

Повністю зупиняється міжнародне автобусне сполучення.

Відмінено курсування поїздів:

№ 960/961 Кошице – Мукачево;

№ 962/963 Кошице – Мукачево;

№ 8860/8863 Чієрна над Тисою – Чоп;

№ 8862/8861 Кошице – Чоп;

Безпересадковий вагон № 26/382 Київ – Кошице.

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Продаж проїзних документів на ці поїзди призупинили. Повернути кошти за раніше придбані квитки можна в усіх касах Укрзалізниці.

Безпересадковий вагон №26/382 Київ – Кошице, у складі поїзду Київ-Кошице, відчепили і повернули до Києва.

Міжнародні вантажні перевезення не припиняються. Але водії повинні носити маски і їхати через країну транзитом.

Україна має п’ять пунктів пропуску із Словаччиною. Три з них пасажирські та два вантажні.

Румунія

Румунська влада умовно розділила Європу на зони ризику. Під час в’їзду в країну із зон ризику, осіб направляють до медиків для проведення карантину протягом 7 днів. У разі відмови – особа не пропускається та повертається зворотно.

На даний час Україна до зон ризику не входить.

За інформацією Міністерства транспорту Румунії, водіїв транспортних засобів буде перевіряти на кордоні. Вони повинні будуть заповнити анкету з персональними даними і, якщо проблем не буде, водії зможуть продовжувати рух.

Як писали Факти ICTV, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні з 12 березня. Метою є запобігання поширенню коронавірусу.