Віктор Ляшко розповів, наскільки оперативно можно виявляти нові випадки коронавірусу в Україні та чи є для цього спеціальне забезпечення.

– У кожному обласному лабораторному центрі є спеціальні лабораторії для виявлення коронавірусу, – розповів заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко у програмі Право на владу.

В Україні є три пересувні ПЦР лабораторії, які готові до виїзду у ті регіони, де будуть реєструвати масові надходження пацієнтів.

– Це передбачено на випадок, якщо не буде справлятися територіальна лабораторія.

Також він додав, що наразі вже є тест-системи у Києві та ще 9 обласних центрах і є графік постачання до інших міст.

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Однак, за словами Ляшка, тести на коронавірус потрібно робити лише тоді, коли з’являються відповідні симптоми.

– Економічно досить тяжко витягнути таку кількість досліджень тестами, до того ж, тести не спрацюють, якщо людина перебуває в інкубаційному періоді, – додав заступник міністра.