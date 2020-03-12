Трьох пасажирів, які повернулися з Мілана, перевірили на коронавірус

МОЗ України отримало список усіх пасажирів, які були на борту літака з Мілана, на якому потенційно були хворі на коронавірусом.

Про це Віктор Ляшко повідомив в ефірі Право на владу.

– Кожному пасажиру буде надано інструкцію щодо самоізоляції, направлення найшвидшим часом пройти тест на коронавірус.

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У разі необхідності всі будуть ізольовані та пройдуть лікування відповідно до встановленого протоколу.

– Бортпровідники та епідеміологи спрацювали професійно. Ми вже доставили трьох пасажирів в лікарню, зараз їм роблять діагностичне дослідження на предмет коронавірусної інфекції.